انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي فضح مضيفة طيران تعمل لدى إحدى الخطوط الجوية الصينية.

فظهرت المضيفة في الفيديو وهي تتناول الطعام من صحون الركاب في الطائرة قبل أن تقدّمه لهم، ما أثار غضب روّاد مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت إحدى زميلات المضيفة هي من سجّلت الفيديو إلا أن الأخيرة لم تكترث وتابعت ما كانت تفعله أمام عدسة الكاميرا.

وطالب مستخدمو الإنترنت المسؤولين بتفسير لما حصل متسائلين عن معايير النظافة لدى ​الموظفين، وعلى الفور، أصدرت شركة الطيران بيانًا أعلنت فيه أنها قامت بطرد المضيفة بسبب ما فعلته.