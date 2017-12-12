قضت ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيفانكا، مع زوجها جاريد كوشنر، وأطفالهما الثلاثة، وقتًا ممتعًا بالتزلج على الجليد، وإعداد أطباق “الكوكيز” احتفالًا بأعياد الميلاد.

وبدأت أسرة إيفانكا يومها بالتزلج على الجليد، صباح الأحد، انتهازًا لفرصة تساقط الثلوج، لأول مرة منذ بداية الشتاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وحرصت إيفانكا على مشاركة لحظاتها السعيدة مع متابعيها على موقعي “إنستغرام” و”تويتر”، معلقة بالقول: “صباح الأحد مع هذا الفريق”، في إشارة إلى زوجها كوشنر، وابنتها أرابيلا (6 سنوات) وابنها جوزيف (4 سنوات).

فيما نشرت صورة أخرى أثناء التزلج مع ابنتها الكبرى.

وبعد الظهر، عادت الأسرة إلى المنزل، حيث تشاركوا في إعداد حلويات “كوكيز” احتفالًا بأعياد الميلاد “الكريسماس”.

وعلقت إيفانكا على صورة مع طفليها أثناء خبز الحلويات: “خبيز العطلة”.