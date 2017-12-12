على طريقتهم الخاصة عبر جماهير فريق سيلتك الإسكتلندي عن رفضهم لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وقعه قبل أيام بشأن القدس من خلال رفعهم لافتات كتبت عليها شتائم للرئيس الأميركي.

ورفعت الجماهير لافتات كتب عليها أن القدس عاصمة لفلسطين وليست لإسرائيل أثناء مواجهة بين فريقهم الأحد 10 ديسمبر/كانون الأول 2017، وفريق هيبرنيان بالدوري المحلي.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتضامن فيها جماهير الفريق الإسكتلندي مع فلسطين، ففي العام الماضي، قامت برفع الأعلام الفلسطينية قبل وأثناء مباراة فريقهم مع "هبوعيل بئر السبع"، الإسرائيلي.

وأطلقت الجماهير العام الماضي حملة دعم لفلسطين، عندما طالبت ناديها بإقامة مباراة ودية تخصص إيراداتها لصالح الشعب الفلسطيني.





أيضاً على المستوى الرسمي نددت جامعة الدول العربية بقرار ترامب وطالبت الولايات المتحدة بالعدول عن القرار، محذرة من أن هذه الخطوة قد تؤدي لتأجيج أعمال العنف بالمنطقة.