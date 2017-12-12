من لا يحلم بالعيش حياة الرفاهية مثل الأثرياء والتمتع بجزيرة خاصة به؟ هذا الأمر أصبح ممكناً ليس فقط لأصحاب الملايين، بعدما تم عرض جزيرة في جزر الكاريبي للبيع... وليس مقابل النقود.

فقد عرضت شركة "Bloody Bay" بيع قطعة أرض تبلغ مسحتها 13 فدانا، أي ما يزيد عن 5 هكتارات على الجزيرة الاستوائية في سانت فينسنت والغرينادين ، مقابل العملة الإلكترونية بيتكوين فقط وليس النقود المتداولة.

والمبلغ الإلكتروني المطلوب مقابل جزيرة الأحلام، يقدر بنحو 600 بيتكوين، أي ما يساوي حوالي 7 ملايين دولار أميركي.

إشارة إلى أن عملة البيتكوين تجاوزت قيمتها الـ 14 ألف دولار، وأصبحت قيمتها السوقية تتجاوز قيمة بعض أهم الشركات وحتى اقتصادات بعض الدول.