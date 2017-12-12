صورةوثّق مقطع فيديو متداول لحظة قيام شاب فلسطيني بطعن رجل أمن إسرائيلي، بالقرب من إحدى محطات الحافلات في شارع يافا بالقدس أمس (الأحد).

وأظهر الفيديو الملتقط بواسطة كاميرا مراقبة، شاباً فلسطينياً وهو يقف أمام إحدى بوابات المحطة بجوار رجل الأمن الإسرائيلي، قبل أن يخلع سترته ويوجه للحارس طعنة بسكين في صدره ويفر هارباً من المكان.

بدورها قالت الشرطة الإسرائيلية إنها ألقت القبض على الشاب الفلسطيني، مبينةً أنه يبلغ من العمر 24 عاماً ويسكن في منطقة الضفة الغربية.

يشار إلى أن مناطق فلسطينية تشهد خلال هذه الأيام احتجاجات واسعة ومواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي؛ بسبب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.