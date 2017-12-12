أصيب شاب صيني بالشلل الكامل في أطرافه الأربعة، بعد أن أمضى يومين متتاليين محدقاً في هاتفه المحمول، لممارسة لعبة فيديو شهيرة على الهاتف.

وذكرت تقارير إعلامية محلية، أن الشاب أمضى يمضي معظم الوقت محدقاً في الهاتف، ولكن ما حدث أواخر الشهر الماضي، كان بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، بعد ان وصل الليل بالنهار، لتحقيق إنجاز في إحدى الألعاب، محاولاً التقدم قدر الإمكان في هذه اللعبة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث، شعر الشاب بألم مفاجىء وصلابة في عنقه، وفي غضون لحظات، شعر بخدر في أطرافه الأربعة، ولم يعد قادراً على تحريكها، حسب موقع أوديتي سنترال.

وبنقله إلى المستشفى أظهرت الاختبارات، تعرضه لجلطة دموية في أنبوبه الفقري العنقي الذي يضغط على الحبل الشوكي.

ويبدو أن هذه الحالة كانت تتطور لدى الشاب منذ بعض الوقت، لكن لعبه يومين متتالين دون راحة، ساهم في انتقال الحالة إلى مستوى خطير بسرعة كبيرة.



وخضع الشاب إلى عملية فورية لإزالة جلطات الدم، وبعد بعض الوقت في العناية المركزة، استعاد الشاب مهاراته الحيوية الدقيقة والقدرة على المشي، ولكنه يحتاج جلسات عدة من العلاج الفيزيائي، للشفاء بشكل كامل.