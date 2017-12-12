سجل حضور كثيف لروبوتات ونجوم من مجرات قريبة وبعيدة مساء السبت في لوس انجيليس خلال العرض الاول الضخم لآخر اجزاء سلسلة حرب النجوم وهو بعنوان «ستار وورز: ذي لاست جيداي».

وقد سار على السجادة الحمراء في قاعة «شراين اوديتوريوم» التي تتسع لـ 6300 مقعد، طاقم التمثيل في الفيلم ومن بينهم ديزي ريدلي (ريي في الفيلم) التي ارتدت فستانا براقا مرصعا بنجوم فضلا عن جون بوييغا الذي كاد يفوت المناسبة بسبب عاصفة ثلجية في اتلانتا. وقال الممثل مازحا انه تمكن من الوصول «بفضل افضل طيار في المجرة».

ويتوقع ان يحقق الفيلم الذي يروج له بعناية منذ 12 شهرا، نجاحا كبيرا على شباك التذاكر.

وقد تمكن آلاف من الضيوف من الحصول على بطاقات ليكونوا اول من يحضر في العالم خارج فريق الانتاج، الفيلم وهو الجزء الثامن من السلسلة الشهيرة حول الفضاء.

وقد قدم المخرج راين جونسون الفيلم بصعود الطاقم الى المسرح فيما اشاد بشكل مؤثر بكاري فيشر التي جسدت الاميرة ليا الشهيرة في المسلسل والتي توفيت في ديسمبر الماضي عن 60 عاما بعدما صورت كل مشاهدها.