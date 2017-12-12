بقيت مئات المدارس مغلقة امس في بريطانيا بسبب تساقط الثلوج والجليد بعدما وضعت مصلحة الأرصاد الجوية غالبية مناطق ويلز ووسط انجلترا في حالة إندار فيما سجلت حركة الطيران اضطرابا لليوم الثاني على التوالي.

وعادت الكهرباء إلى أكثر من 100 ألف منزل فيما حاولت المطارات إعادة جدولة الرحلات عقب أول تساقط كثيف للثلوج هذا الشتاء الذي اعتبر الأشد منذ أربع سنوات.

وكان مارس 2013 آخر مرة تشهد فيها بريطانيا تساقطا للثلوج بهذه الكثافة.

وامتلأت الصفحات الأولى للصحف بصور لأشخاص إما يستمتعون بالثلوج أو عالقين على الطرقات. وتساقط نحو 32 سنتمترا من الثلوج في بلدة سينيبريدج بجنوب ويلز الأحد.

وهبطت درجات الحرارة ليل الأحد (الاثنين) إلى 11.6 درجة مئوية تحت الصفر في مقاطعة نورثمبرلاند بشمال شرق بريطانيا.