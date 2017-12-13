حققت أغنية “بنتي” من مسلسل “أبو العروسة”، المنتظر عرضه على قناة “dmc” المصرية نهاية الشهر الجاري، سبعة ملايين مشاهدة، منذ طرحها قبل أسبوعٍ واحد، على صفحة القناة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

أغنية “بنتي” غناء الفنان الكبير مدحت صالح، ومن كلمات سلطان صلاح الدين، وألحان وتوزيع خالد عز، ومن إنتاج “dmc”.

“بنتي” ترصد مدى قوة العلاقة بين الأب وابنته، والمشاعر الإنسانية بينهما، كما أنها تُعد أول الأعمال الغنائية التي يُغني فيها الأب لابنته في حفل زفافها، وذلك بالإضافة إلى انتشار هذه الأغنية في الأفراح مؤخرًا، ووجودها ضمن قائمة الأغاني الأساسية في هذه المُناسبة السعيدة.

“أبو العروسة” من إنتاج شبكة قنوات “dmc”، والمشرف على المحتوى الدرامي بالشبكة، الكاتب الصحفي يسري الفخراني، رئيس قناة “dmc دراما”، والمنتج المُنفذ “سكوير ميديا” للمنتجين منى قطب وإبراهيم حمودة.

“أبو العروسة” من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل، ومحمود حجازي، وولاء الشريف، وهو من تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبد العزيز “زيزو”.

تدور أحداث مسلسل “أبو العروسة” في إطار اجتماعي، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة.