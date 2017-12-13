تمكنت استرالية من اصطياد سمكة قرش ضخمة يصل طولها تقريباً إلى 3 أمتار، في الوقت الذي تشهد أستراليا موسماً غنياً بأسماك القرش.

وكشفت ريني غاردنر، التي اعتادت على مطاردة أسماك القرش ووضع علامات عليها، عن زيادة أعداد هذه الأسماك في مياه الشاطىء الذهبي بمدينة كوينز لاند، وذلك خلال إمساكها بسمكة قرش طولها 2.8 متر ووزنها نحو 454 كيلوغرام في بحيرة لوغان يوم الأحد الماضي.

وتلجأ السيدة غادنر إلى تعليم أسماك القرش بقطعة من البلاستيك، وذلك ضمن سجل إحصائي لهذه الأسماك، تقوم بتنظيمه وزارة الصناعات الأولية، ويضم معلومات عن أنواع وأطوال وأجناس الأسماك، كما يتم أخذ عينة من السمكة، قبل إعادتها إلى الماء، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.