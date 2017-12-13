أسقط "الوحش" الهولندي، ريكو فيرهوفن، غريمه بطل الكيك بوكسينغ المغربي، جمال بن صديق، بالضربة القاضية، في النزال الرئيسي الذي جمعهما ضمن أمسية منظمة "غلوري 49"، في مدينة روتيردام.

وكاد البطل المغربي أن ينهي النزال لصالحه في الجولة الأولى، لكن "الوحش" استطاع الصمود، ومن ثم فرض سيطرته على الجولات الأربع التالي، وأسقط بن الصديق، بالضربة القاضية في نهاية الجولة الخامسة، بعد سلسلة من اللكمات المبرحة.

وثأر الوحش الهولندي ريكو فيرهوفن، لهزيمته أمام جمال بن صديق، بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية من النزال الذي جمعهما، في الـ4 مارس/آذار 2011، في إطار أمسية "شو تايم"، في العاصمة الهولندية أمستردام.

وكان الوحش ريكو قد هزم بطلين مغربين آخرين، هما إسماعيل لزعر قبل أشهر. وبدر هاري، قبل عام، في النزال الذي جمعهما، في قاعة "كونيغ بيلسينير أرينا، في مدينة "أوبرهاوسن" الألمانية.