حطمت أوروغواي الرقم القياسي المدرج في موسوعة غينيس لأكبر حفلة شواء في العالم بإعدادها اكثر من عشرة أطنان من اللحم في اطار منافسة تتواجه فيها منذ عقد تقريبا مع الأرجنتين المجاورة.

ونظم الحدث في مدينة ميناس الصغيرة في جنوب البلاد التي تعد 40 ألف نسمة وقد تطلب 60 طنا من الخشب ومشاركة اكثر من ستين طاهيا قاموا بشي اللحم على مدى ساعات الليل.

وقال روبير باياريس المشرف على المشروع: «نتحضر لهذا الحدث منذ اكتوبر. وقد اعددنا ايضا اربعة آلاف كيلوغرام من السلطة الروسية لمرافقة اللحم. كان ينبغي ربما ان نحاول تحطيم الرقم القياسي لهذه السلطة ايضا لكن الوقت داهمنا».

وحفلات شواء اللحم تقليد منتشر جدا في اوروغواي والأرجنتين المجاورة وهو رقم قياسي يتنافس عليه البلدان منذ العام 2008 عندما نجحت الاولى في تنظيم اول حدث ضخم من هذا النوع. وفي العام 2011 تغلبت الأرجنتين عليها ما زاد المنافسة بين البلدين الجارين مع اقتناع كل منهما بانه يحضر افضل اللحم.