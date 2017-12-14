سببت أم شابة بصدمة كبيرة للأطباء عندما أنجبت طفلا على شكل "حورية البحر" في الهند، ولكنه توفي بعد 4 ساعات فقط.

وعانى الطفل الذي لم يُذكر اسمه وكان جنسه غير واضح بسبب التصاق الساقين، من حالة نادرة تعرف باسم "متلازمة حورية البحر" (sirenomelia).



وأنجبت مسكورا بيبي (23 عاما) طفلها عبر الولادة الطبيعية، يوم الأربعاء 6 ديسمبر، في مستشفى Chittaranjan Deva Sadan شرقي الهند.

وكانت السيدة بيبي غير قادرة على تحمل تكاليف التصوير الإشعاعي خلال فترة الحمل، وبالتالي لم تعلم بحالة الطفل إلا بعد الولادة.

وقال الطبيب سوديب ساها، أخصائي الأطفال في المستشفى: "إن غياب التغذية السليمة بسبب سوء الحالة المالية للوالدين، يمكن أن يؤدي إلى مثل هذه الحالة النادرة".

ويُعتقد أن متلازمة حورية البحر تؤثر على واحد من بين كل 60 إلى 100 ألف طفل.

يذكر أن هذه الحالة الثانية في الهند، حيث كان شكل جسم الطفل طبيعي في الجزء العلوي، ولكن كان هناك التصاق واضح في ساقيه، ما يعني أن الجزء السفلي لم يتطور تماما.



وفي عام 2016، ولدت امرأة من أوتار براديش، شمال الهند، أول طفل على شكل "حورية البحر"، حيث بقي على قيد الحياة مدة 10 دقائق فقط.

وذكر الباحثون أن الحالة يمكن أن تنجم عن نقص إمدادات الدم التي تنقلها الأم إلى جنينها عبر الحبل السري، ولم تبق أي حالة من هذا النوع على قيد الحياة.