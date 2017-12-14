لا تزال ردود الفعل العربية الشعبية تتوالى على قرار الرئيس الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، كان آخرها ما فعله طيار أردني مرت طائرته التي كانت متجهة من عمّان إلى نيويورك فوق المدينة المحتلة. وفي تحدٍ للإعلان الأميركي وتعبيرًا عن الرفض العربي له، قال الطيار خلال ترحيبه بركاب الرحلة التي كان يقودها: "سنمر من فوق القدس وهي عاصمة فلسطين، ثم سنمر على سواحل فلسطين على البحر الأبيض"، وفق ما نقل مقطع فيديو عنه بثته إذاعة "هلا نيوز" الأردنية وتداوله رواد لمواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة الطيار الأردني سمعها ركاب الطائرة باللغتين العربية والإنجليزية، في وقت كانت نافذة الطائرة تطل على قبة الصخرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الأربعاء الماضي اعتراف إدارته بـ "القدس عاصمة لإسرائيل"، وهو القرار الذي أثار موجة من الاحتجاجات في عدد كبير من الدول العربية، وأجمعت دول العالم على اعتباره مخالفًا للقانون الدولي. فيما بررت الإدارة الأمريكية القرار باعتباره "يخدم مصلحة أمريكا وعملية السلام". وقال ترامب: "ينبغي أن تظل القدس موقعًا مقدسًا للأديان السماوية الثلاثة".