ألقت الشرطة الإسبانية القبض على ثلاثة لاعبين من نادي اراندينا لكرة القدم، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة بإسبانيا على خلفية مزاعم قيامهم باعتداءات جنسية ضد فتاة قاصر.

وطبقا لما كشفته وسائل الإعلام الإسبانية، قامت الضحية بتقديم شكوى ضد المعتدين، حيث قالت صحيفة “الموندو” أن إحدى الفتيات الصغيرات اتفقت مع أحد الأشخاص المقبوض عليهم من أجل ممارسة الجنس لتفاجئ بمشاركة الشخصين الأخرين في هذا الأمر بدون موافقتها.

وقامت قوات الشرطة بالقبض على اثنين فقط من اللاعبين يبلغان من العمر 22 و24 عاما في منطقة اراندا رويدا، شمالي إسبانيا، قبل أن تصدر أمرا بضبط الشخص الثالث (19 عاما)، الذي ألقي عليه القبض في وقت لاحق.

وأفادت الصحافة الإسبانية أن الشرطة قامت بتفتيش المنزل الذي يقطنه اللاعبون الثلاثة في أراندا، والذي يرجح أنهم قاموا داخله بالاعتداء على الفتاة المذكورة.

ومن جانبه أعلن نادي اراندينا في بيان له أنه سوف يستبعد اللاعبين الثلاثة من صفوفه في حال ثبت تورطهم في الجرائم المتهمين بها.