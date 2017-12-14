أقام رجل أعمال ياباني مصاب بسرطان لا يمكن الشفاء منه "حفلة وداع" في فندق في طوكيو، بحضور أصدقاؤه وزملاء دراسته السابقون وشركاءه التجاريون وموظفوه.

وعلم ساتورو أنزاكي باستحالة شفائه من السرطان المثانة، في شهر أكتوبر الماضي، لكنه رفض العلاج بسبب أعراضه الجانبية.

ونشر أنزاكي (80 عاما) إعلانا عن الحفلة في صحيفة، في 20 نوفمبر الماضي، قائلا إنه يريد أن يستمتع بما تبقى من حياته.

وذكرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، الثلاثاء، أن حفلة أنزاكي، وهو الرئيس السابق لعملاق التكنولوجيا "كوماتسو"، حضرها ألف شخص.

وقال للصحفيين بعد الحفلة: "سعيد بأنني تمكنت من تقديم الشكر لمن قابلتهم في حياتي".