لفتت إيفانكا ترامب، الأنظار بعد انتشار صور لها تكشف تألقها وأناقة إطلالتها أثناء لقائها رائدة الفضاء الأمريكية البارزة بيجي ويتسون.

وكانت إيفانكا الابنة الكبرى للرئيس الأمريكي (36 عامًا) التقت رائدة فضاء وكالة ناسا (57 عامًا) بعد توجيه “دونالد ترامب” بإرسال رواد فضاء أمريكيين إلى القمر.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن إيفانكا ظهرت بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان “كولد شولدر” أسود ونسقت معه أقراطًا أنيقة باللون نفسه وتركت شعرها الأشقر منسدلًا على كتفيها وأكملت إطلالتها بماكياج هادئ جدًا وناعم ولم تكن أناقة إطلالتها هي الوحيدة اللافتة للنظر، فقد كانت ابتسامتها الساحرة جذابة جدًا.

وبدت السيدتان البارزتان سعيدتان جدًا باللقاء، فكلتاهما بمنصب قوي، حيث تعتبر “بيجي ويتسون” هي رائدة الفضاء الوحيدة التي قادت محطة الفضاء الدولية مرتين، كما قضت معظم الوقت في الفضاء، حيث قضت حوالي 665 يومًا بالفضاء الخارجي على مدى 3 بعثات طويلة الأجل.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” يهدف للوصول إلى القمر والمريخ أيضًا.