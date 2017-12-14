يشعر الأطفال بسعادة غامرة، عندما تغلق المدارس أبوابها بسبب الأحوال الجوية أو لأي سبب آخر، وهذا ما دفع هذا الأب البريطاني، إلى ابتكار وسيلة مميزة، لإخبار أطفاله أن المدرسة ستغلق أبوابها بسبب تساقط الثلوج بغزارة في بريطانيا.

وفي مقطع الفيديو الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر داني ماكدونا من كانتي مايو في إيرلندا، وهو يعرض تسجيلاً لطفليه، يسرد أسماء المدارس التي ستغلق أبوابها بسبب الأحوال الجوية.

وسرعان ما انفجر الطفلان بالصراخ فرحاً، بعد أن أدركا أن مدرستهما من بين المدارس التي ستغلق أبوابها في ذلك اليوم، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.

وقالت السيدة تريسي والدة الطفلين: "تلقينا رسالة نصية عند الساعة السابعة من مساء يوم أمس، تخبرنا أن المدرسة ستغلق أبوابها بسبب الأحوال الجوية وإغلاق الطرقات، وقام داني بنقل الخبر إلى الطفلين بأفضل وسيلة ممكنة".

وأضافت تريسي: "عادة ما يستمع الأطفال إلى المذياع، لمعرفة أسماء المدارس التي ستغلق أبوابها عند تساقط الثلوج، وقام داني بإعداد تقرير إذاعي مزيف، جمع فيه أسماء المدارس التي لن تداوم في ذلك اليوم، وترك اسم مدرسة طفلينا لآخر التقرير".

يذكر أن العديد من المدارس الابتدائية والثانوية في بريطانيا أغلقت أبوابها أول أمس، بسبب الأحوال الجوية القاسية، والمخاوف بشأن سلامة الطلاب والمعلمين.