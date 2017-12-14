فيتامين د هو من أحد أهم الفيتامينات الطبيعية التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، وعندما ينقص فيتامين د في الجسم فإنه بذلك يسبب مشاكل عديدة للجسم ويصيبه بالكثير من الأمراض الصحية، ومن أسباب نقص فيتامين د، بحسب موقع “حياتك”:



1- عدم التعرض لأشعة الشمس



لأن أشعة الشمس تمد الجسم بهذا الفيتامين الهام، كذلك كثرة استخدام واقي الشّمس لتجنب أضرار أشعة الشمس تسبب نقص فيتامين د. لذا لابد من التعرض للشمس على الاقل خمس دقائق يوميًا أو كل يومين.



2- الإهمال في تناول منتجات الألبان



الحليب والزبادي والبيض من أكثر الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د، وعندما يتم الإهمال في تناولهم بشكل كافي فإنه بذلك يسبب الإصابة بنقص فيتامين د وبالتالي يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام وتليينها وضعف المفاصل والعضلات.



3- مشاكل في الجهاز الهضمي



عندما يصاب الجهاز الهضمي ببعض المشاكل الصحية مثل مرض كرون والتليف الكيسي ومرض السيلياك فإنه بذلك يمنع الجسم من امتصاص فيتامين د، وبالتالي يسبب أضرار كثيرة للجسم ويعرضه للإصابة بسرطان القولون والمعدة.



4- السمنة وزيادة الوزن



فيتامين د الذائب في الدهن يختزن في النسيج الدهني، وكلما زاد حجم النسيج الدهني سحب فيتامين د من الدم، مما يسبب تراكم أكبر للدهون.



5- أمراض القلب والربو



فالاصابة بهذه الامراض قد يرفع من نسبة الإصابة بنقص في فيتامين د، مما يؤدي إلى الشعور الأكبر بضيق التنفس وضعف عضلة القلب وارتفاع ضغط الدم.



المصادر الغذائية لنقص الفيتامين:



1- عصير البرتقال

2- مخفوق الحليب بالشكولاتة

3- صفار البيض

4- سمك التونة والسلمون

5- المكملات الغذائية