انهت النروج الاربعاء انتقالها الى الاذاعة الرقمية الارضية لتصبح رغم بعض المعارضة اول بلد في العالم يوقف البث عبر موجات اف ام.

ووفقا للجدول الزمني المحدد انتقلت مناطق اقصى شمال البلاد وسفالبارد في المنطقة القطبية الى التكنولوجيا الرقمية على ما اعلن تجمع الاذاعات العامة والتجارية.

وبدأ الانتقال الى التقنية الرقمية في 11 يناير الماضي وهو يسمح وفق مروجيه بتحسين نوعية الصوت وزيادة عدد المحطات مع كلفة بث اقل بثماني مرات.

وقد تعرض المشروع لانتقادات مرتبطة بالحوادث التقنية وتغطية جغرافية اعتبرت غير كافية وكلفة عالية للمستخدمين المضطرين الى شراء اجهزة جديدة او مكيفات باسعار تراوح بين مئة ومئتي يورو.

واظهرت دراسة اوردتها وسائل الاعلام المحلية ان نسبة الاشخاص الذين يستمعون الى الاذاعات يوميا تراجعت 10 % في غضون سنة.

وتتعلق هذه العملية بالمحطات الوطنية فقط فيما تستمر غالبية المحطات المحلية بالبث عبر موجات اف ام.

ويتوقع ان تقدم دول اخرى مثل سويسرا وبريطانيا والدنمارك على هذه الخطوة في السنوات المقبلة.