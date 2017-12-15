قتلت امرأة في الهند زوجها، وغيّرت ملامح عشيقها بعملية تجميل لمساعدته على انتحال شخصية زوجها المقتول.

ودبّرت الزوجة حالة الاعتداء على العشيق باستخدام مادة كاوية أصابته بحروق في الوجه أدخل على إثرها المستشفى، فيما دفع والدي الزوج القتيل تكاليف المستشفى، لكن شقيقه شك في الأمر، وأبلغ الشرطة.



وحققت الشرطة وفحصت بصمات أصابع المتهم فوجدتها غير متطابقة مع بصمات الزوج، لتلقي القبض على الزوجة سوالتي ريدي، ووجهت لها وعشيقها تهمة قتل الزوج.



وأكدت الشرطة، بحسب “بي بي سي”، أن "العشيق سيقبض عليه بعد أن ينتهي من العلاج ويغادر المستشفى".

ويعتقد أن الزوج، سوداكار ريدي، قُتل قبل فترة، وجرى التخلص من جثته التي لم يعثر عليها حتى الآن.



وقالت الشرطة في بيان: إن “المرأة اعترفت بأنها وعشيقها قتلا زوجها".



والعشيق راجيش أجاكولو دخل المستشفى، فيما أخبرت المرأة أهل زوجها بتعرض ابنهم لهجوم بالحمض.



وأضافت الشرطة أن "الوالدين صدقا أن الشاب الذي يتلقى العلاج في المستشفى هو ابنهما، ودفعا ما قيمته حوالي 8 آلاف دولار للمستشفى".