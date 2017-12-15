في رد مفصل للادعاءات التي وردت على لسان الممثلة المكسيكية سلمى حايك، والتي كشفت بها أنها كانت ضحية للتحرش من جانب قطب هوليوود هارفي واينستين، قال ممثل عن الاخير إن "جميع الادعاءات التي صورتها سلمى ليست دقيقة ".

وكانت النجمة الحسناء كتبت في مقال نشرته صحيفة "نيويورك تايمز " ، إن "هارفي واينستين كان وحشا بالنسبة لي أنا أيضا "، ووصفت العشرات من المرات التي حاول خلالها إجبارها على ممارسة الجنس معه، ورد فعله الغاضب لرفضها، وتهديداته العنيفة التي وصلت إلى حد تهديده بقتلها.

وكانت الممثلة الشهيرة التي تبلغ من العمر 51 عاما أكدت إن واينستين هدد بوقف تصوير فيلم "فريدا " الذي لعبت سلمى فيه دور البطولة ما لم تقم بتصوير مشهد غير لائق مع ممثلة أخرى مشاركة في العمل.

وجاء في بيان صادر عن ممثل عن واينستين، أوردته مجلة "بيبول "، أن "السيد وينشتاين لا يتذكر أنه قام بالضغط على سلمى من أجل القيام بمشهد غير لائق بشكل غير مبرر ".

إلا أن منتج الفيلم اعترف بارتكابه "سلوك بغيض "، وجاء في البيان: "لقد كان هناك احتكاك ابداعي في فيلم "فريدا " شأنه شأن معظم المشاريع التعاونية ولكنه ساعد في دفع المشروع إلى الكمال ".

وكتبت حايك أنها ظلت هادئة حول معاملة واينستين لها لسنوات وقررت التقدم والابلاغ عن هذا الاعتداء بعد أن تحدثت العديد من النساء علنا ضد المنتج السينمائي، واتهاماتهن التي تتراوح بين سوء بين الاعتداء والتحرش.

وأقيل واينستين من شركة الإنتاج السينمائي الخاصة به وأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة السينمائية ورابطة منتجي أمريكا والأكاديمية البريطانية للفنون السينمائية والتلفزيونية بعد ظهور الاتهامات.

واعترف واينستين بسوء السلوك لكنه نفى الاتهامات بالاعتداء، يأتي هذا فيما بدأت الشرطة في لوس أنجلوس ونيويورك ولندن، تحقيقات بشأن واينستين.