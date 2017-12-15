توفي رجل على متن قطار في المكسيك، إلا أن الركاب لم يدركوا الأمر إلا بعد مضي ساعات على الحادثة.

ويُعتقد أن الرجل، الذي لم يذكر إسمه، قد أصيب بقصور في القلب بينما كان على متن القطار في مكسيكو سيتي.

ويبدو أن لا أحد في ذلك الوقت قد لاحظ أن الرجل قد توفي، إذ ظن البعض أنّ النعاس قد غلبه.

وعند الساعة 11:45 مساء، لاحظ الموظفون وجود أمر غريب. وحين لم يتمكنوا من إيقاظ الرجل، اتّصل الموظفون بالمسعفين الذين أكدوا أن الرجل قد توفي قبل ساعات عدة.

وكشفت الفحوص فيما بعد أنّ الرجل توفي بسبب قصور القلب المفاجئ الناجم عن التهاب عضلة القلب.