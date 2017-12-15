رصدت كاميرات المراقبة في شرق الهند لحظة اختطاف رجلين لطفل، على مرأى من والدته.

وأظهرت لقطات الفيديو، التي نشرها موقع قناة “نيوز 18” الهندي، وقوف الطفل أمام باب منزله بجوار والدته وشقيقته عندما اقترب رجلان ليختطفاه، وذلك في أثناء إلهاء الأم.

وتمكن أحد الرجلين من الإمساك بالطفل- نجل رجل أعمال غني- والجري به في أحد شوارع ولاية غوجارات الهندية.

وبعد إدراك الأم اختطاف طفلها أنزلت ابنتها على الأرض، وأخذت تجري وراء دراجة الرجلين النارية.

وأظهر مقطع فيديو آخر، اعتداء مجموعة من المواطنين في الشارع على المتهمين بخطف الطفل، فيما أكدت الشرطة تحقيقها في الواقعة.