في مقاطعة قوانغشي جنوبي الصين، أسقطت هذه الحافلة طفلاً، 8 سنوات، بالمدرسة الابتدائية، ووقفت فوق جسده في مشهد مروع، اعتقد كل من رآه أن الطفل لن ينجو من الموت.

وتقول صحيفة " الديلي ميل" البريطانية، إن كاميرا مراقبة التقطت هذا الفيديو المرعب يوم 8 ديسمبر أمام مدرسة نادان للتعليم الأساسي، وتظهر الحافلة وهي تعود إلى الخلف، بينما يقف الطفل في منتصف الطريق غير منتبه، ولم يشاهد السائق الطفل فصدمته الحافلة، وأسقطته تحت عجلاتها الخلفية، وحتى حين تنبه السائق وقف بالعجلات فوق الجسد الصغير، ثم تحرك خطوة للخلف حتى يحرره.

وحسب الصحيفة: تم نقل الطفل إلى المستشفى، ليعلن الأطباء أنه أصيب بجروح وخدوش خفيفة، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.