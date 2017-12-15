أظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها الأمم المتحدة والحكومة المكسيكية أن 2746 امرأة في المكسيك قتلن العام 2016 ما يمثل في المعدل أكثر من سبع جرائم يوميا. هذا الرقم يعكس ازديادا بنسبة 18% مقارنة مع سنة 2015 التي شهدت 2324 جريمة قتل لنساء. وأشار معدو الدراسة الذين حللوا تطور عمليات العنف ضد النساء خلال الفترة بين 1985 و2016 إلى أن «هذا الازدياد كبير ليس فقط بسبب حجمه ولكن أيضا لأنه ينهي المنحى التراجعي المسجل خلال السنوات السابقة». وشهدت خمس ولايات مكسيكية لوحدها 40.2% من الوفيات العنيفة للنساء خلال العام الفائت وهي مكسيكو (وسط) وغيريرو (جنوب) وشيواوا (شمال) وفيراكروز (شرق) ومدينة مكسيكو. كذلك فإن ولاية مكسيكو القريبة من العاصمة هي الأخطر على النساء مع 421 جريمة قتل خلال 2016.

وأوضحت الدراسة أن «نصف الضحايا كن في سن تراوح بين 15 عاما و35».