اتفقت والت ديزني امس الخميس على شراء أنشطة أفلام وتلفزيون وأصول أجنبية من فوكس، المملوكة لروبرت مردوخ، مقابل 52.4 مليار دولار مع سعي ديزني لتوسيع نطاق عملها في مواجهة المنافسة المتزايدة من نتفلكس وأمازون.كوم. وبموجب شروط الصفقة التي ستجري بأكملها من خلال تبادل للأسهم، تستحوذ ديزني على أصول كبيرة من فوكس، من بينها شركات إنتاج أفلام الأبطال الخارقين ذات الإيرادات الضخمة وسلسلة «أفاتار» وعروض تلفزيونية مثل «آل سمبسون». وسيتلقى مساهمو فوكس 0.2745 سهم لديزني مقابل كل سهم في حوزتهم. ويعادل هذا 29.50 دولارا للسهم في الأصول التي ستشتريها ديزني وفقا لحسابات أجرتها رويترز بناء على سعر إغلاق أسهم ديزني في السوق الأربعاء.

وقبل الاستحواذ مباشرة، ستفصل فوكس شبكة ومحطات فوكس برودكاستنج وقناة فوكس نيوز وشبكة فوكس بيزنس، وإف.اس 1، واف.إس 2، وشبكة بيج تن، وتضعها تحت مظلة شركة جديدة مدرجة تؤول ملكيتها إلى مساهميها.

وتسدل الصفقة الستار على نصف قرن من التوسع لمردوخ (86 عاما) الذي حول صحيفة استرالية ورثها عن والده وهو في الحادية والعشرين من عمره إلى واحدة من شركات الأخبار والأفلام العملاقة الأهم في العالم.