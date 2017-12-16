لم تتحمل المغنية والممثل الشابة زيندايا أن تكمل مقابلتها التلفزيونية عن فيلمها الجديد دون أن تصلح شعر المذيع.

أثناء مقابلة Film Web TV للحديث عن فيلمها الغنائي الاستعراضي الجديد The Greatest Showman، تحدثت الممثلة زيندايا وزاك إيفرون عن الكيمياء المشتركة بينهما، ومشاهد الرقص الصعبة، وإحساسهما أثناء التحليق في الهواء على أراجيح.

وقبل أن يبدأ المذيع بطرح أول سؤال، تركت نجمة Spiderman: Homecoming مقعدها لتصلح خصلة شعره، قائلة "انتظر، لا أريد أن أبدو غريبة ولكن هذا الأمر سيزعجني"، وعادت إلى مقعدها قائلة: "كان لديك خصلة شعر مرفوعة، وكنت أعلم أنها ستغضبك فور مشاهدتك للمقابلة لاحقًا"، وشكرها المذيع من بعدها.

ولسوء الحظ، لم يستمر شعر المذيع كما أصلحته زيندايا، بل ارتفعت خصلة الشعر إلى أعلى كما كانت في البداية، وبدا عدم الرضا على وجه بطلة Shake It Up.

وعبر نجم High School Musical عن إعجابه بأداء الممثلة البالغة من العمر 21 عامًا، قائلآ: "كنت منبهرًا بأدائها منذ أول يوم، وكنت مطمئنا أنني أعمل مع شخص موهوب جدا." وصرح النجمان أن تصوير مشاهد الرقص أخذت الكثير من الوقت لتظهر في شكل مثالي.

يدور الفيلم الموسيقي حول بي تي بارنام الذي بدأ من الصفر إلى أن خلق السيرك كما نعرفه الآن.