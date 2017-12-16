تواصلت ممثلة الأفلام الإباحية أوغست إيمس مع صديقتها قبل فترة وجيزة من إقدامها على الانتحار، مسديةً لها نصيحة حول كيفية التعامل مع الاكتئاب، وفق ما ذكر موقع "ميرور".



وقد تشاركت كيشا غراي، التي تعمل في الأفلام الإباحية مثل أوغست، صورة للرسائل الموجزة التي تبادلتها مع صديقتها، وذلك بعد أيام من العثور على جثة الأخيرة في أحد المتنزهات.

وقد تأكّد أن سبب وفاة أوغست هو الاختناق بسبب إقدامها على شنق نفسها، بعدما كشف أصدقاء لها أنها كانت تعاني من الاكتئاب.

وكانت أوغست – واسمها الحقيقي مرسيدس غاربوفسكي – قد تبادلت رسائل مع كيشا في تشرين الثاني الماضي، قبل شهر من إقدامها على الانتحار.

وقد كشفت أوغست، في الرسائل اللطيفة التي بعثت بها إلى كيشا، أنها اختبرت الشعور بالاكتئاب، وقالت لصديقتها إنها حاضرة لمساندتها. فقد قالت نجمة الأفلام الإباحية البالغة من العمر 23 عاماً لصديقتها في رسالة بعثت بها إليها بعيد منتصف الليل في الثامن من تشرين الثاني: "آمل أنك بخير"، مضيفة: "سبق أن عانيتُ من الاكتئاب، ويبدو أن الأشخاص يتصرفون بطريقة مريعة. أريدك أن تعلمي أنه بإمكانك أن تتكلمي معي في حال أردت ذلك".

وقد أجابت كيشا بعد دقائق في رسالة جاء فيها: "هذا لطف شديد منك، شكراً لك".

وتشاركت كيشا أيضاً صورة لها مع صديقتها وهما تبتسمان للكاميرا.