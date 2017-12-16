رفضت المحكمة الدستورية الإندونيسية، اليوم الخميس، دعوى قضائية تطالب بتجريم ممارسة الجنس بالتراضي خارج إطار الزواج.

وكانت مجموعة من الأكاديميين المحافظين، تقدموا بدعوى طالبوا فيها بضرورة أن تغطي مواد القانون الجنائي الخاصة بالزنا الأشخاص غير المتزوجين.

كما طالب مقدمو الدعوى بتجريم ممارسة الجنس بين المثليين.

ورفض خمسة قضاة من بين أعضاء هيئة المحكمة المؤلفة من تسعة قضاة الدعوى.

وقال القضاة الذين رفضوا الدعوى إن “هذا الطلب غير متوافق مع الحريات المدنية التي يكفلها الدستور”.

وأضافوا، أن المحكمة ليس لديها سلطة لتجريم هذه الأنشطة.