تداول مغردون ونشطاء مواقع التواصل في مصر، الأربعاء، فيديو للاعب المصري الدولي المحترف بصفوف فريق ليفربول الإنجليزي والحائز على جائزة أفضل لاعب إفريقي، وهو يرقص في حفل زفاف أحد أصدقائه.

وظهر صلاح وهو يشارك أصدقاء العريس الرقص على أنغام بعض الأغاني الشعبية، كما شارك أصدقاء العريس في التقاط الصور التذكارية.

وقال ماهر أنور شتيه عمدة قرية نجريج مركز بسيون محافظة الغربية شمال مصر مسقط رأس محمد صلاح للعربية.نت إن اللاعب الدولي وابن القرية لا يتأخر أبدا عن مشاركة أصدقائه وأبناء قريته مناسباتهم الاجتماعية، ويلبي دعوتهم لحضور حفلات زفافهم وغيرها من المناسبات، فضلاً عن قيامه بأعمال خير للقرية.

وذكر أن "صلاح مرتبط كثيرا بقريته ويقضي كافة إجازاته فيها، كما يمضي فيها مناسبات الأعياد، لذا يفتخر به أهالي القرية، حتى إن بعضهم قد يحدد موعد حفل زفافه أو مناسبته الخاصة وفقا لإجازات صلاح، حتى يضمن مشاركة اللاعب الدولي وحضوره الحفل !"

كما أكد عمدة القرية أن ابن قريتهم يقوم بهذه الأعمال والمواقف عن حب وقناعة ورضا، وليس من أجل "الشو" الإعلامي، ارتباطا منه بقريته وحباً لأبنائها وأصدقاء طفولته.