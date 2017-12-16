تستعد مدينة نيويورك الأمريكية لبيع شقة من طراز “townhouse” بسعر خيالي يصل إلى 80 مليون دولار أمريكي، لتصبح الشقة الأعلى سعرًا في تاريخ المدينة حتى اليوم.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن المنزل الذي تبلغ مساحته حوالي 20 ألف قدم مربعة، في حال بيع بهذا الرقم أو ما يزيد، سيطيح من على القمة قصر Harkness Mansion الذي يحتفظ بلقب الأعلى سعرًا في المدينة حتى اليوم، والذي يقال إن “الممول جي كريستوفر فلورز اشتراه بمبلغ 53 مليون دولار في عام 2006”.

ويتملك الشقة، التي ستدخل التاريخ قريبًا، الملياردير الأمريكي فنسنت فيولا وزوجته تيريزا فيولا، وفي حالة إبرام الصفقة بمبلغ 80 مليون دولار، فإن شركة “فيولاس” ستحقق أرباحًا كبيرة على العقار الذي اشترته أصلًا مقابل 20 مليون دولار في عام 2005.

وشهد العام 2013 محاولة لبيع الشقة، التي بنيت في العام 1884، بمبلغ 114 مليون دولار إلا أن الصفقة فشلت حينها، ثم انخفض سعرها إلى 98 مليون دولار في العام 2014، علماً أنها خضعت لعمليات تجديد وتضم الآن 7 غرف نوم و9 حمامات.

وتضم مرافق الشقة أيضًا مكتبة ذات ألواح خشبية ومسرحًا منزليًا مغطى من المخمل الأحمر مكون من طابقين وحمام سباحة طوله 23 قدمًا وساونا واستوديو تسجيل والعديد من المرافق الفخمة الأخرى.

وتشير التوقعات إلى أن من سيشتري هذه الشقة هو الشخص نفسه “المجهول” الذي اشترى في وقت سابق من العام شقة الرئيس التنفيذي السابق لبنك “باركليز” بوب دايموند مقابل 50.5 مليون دولار.