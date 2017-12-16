أصيب شاب روسي بما يسمى بـ “متلازمة بوباي”، بعد حقن نفسه بمحلول كيميائي منزلي عدة مرات، لتكبير عضلاته ما قد يؤدي إلى قطع ذراعيه.

وواصل كيريل تيريشين (21 سنة) حقن نفسه بالمحلول على الرغم من تحذيرات الأطباء بخطورة هذه الحقن، التي تحتوي على زيت الزيتون ومواد كيماوية.

وأشار كيريل من مدينة بياتجورسك جنوب غرب روسيا، إلى أنه يشعر بأن ذراعيه ستسقطان، وأن الأطباء حذروه مؤخرًا بأنه يواجه الشلل وقطع كلتا الذراعين.

وقال البروفيسور ايفجيني ليلين: “من المرجح أن يتم قطع ذراعيه في المستقبل القريب، وقد يصاب يوميًا بالتهابات وخراجات، ما قد يؤدي إلى إصابته بجلطة دماغية”.

وأضاف: “الشيء السيىء هو أن المادة التي حقن نفسه بها ستظل داخل ذراعيه لمدة خمس إلى سبع سنين، حتى وإن أوقف هذه الحقن، إذ إنه حقن نفسه حتى الآن بنحو ستة لترات من سائل خطير، ما أدى إلى زيادة حجم عضلته إلى 23 بوصة”.

وكان كيريل أعلن أن هدفه هو الوصول إلى 27 بوصة، وأنه سيحقن رقبته وصدره أيضًا، مشيرًا إلى أنه لن يتوقف عن أخذ تلك الحقن بعد وصول عدد مشاهديه على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر من مليون شخص.