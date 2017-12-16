جذب فيديو غريب رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، ويظهر الشريط سمكة ميتة في الصين وهي تتحرك وتفتح فمها وتحرك خياشيمها، رغم أنه تم سلخ اللحم وانتهت إلى هيكل عظمي.

وقالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، إن الفيديو تم التقاطه في مدينة تشنغدو جنوبي غرب الصين، ويظهر السمكة وهي تتحرك على منضدة، بعد سلخها من اللحم تماماً، وهو ما فاجأ كل من شاهد الشريط.

وحسب الصحيفة، نقل موقع "لايت سايد أوف ساينس" لأخبار العلوم عن أحد الخبراء، قوله: إن تحرك السمكة بعد موتها ظاهرة شائعة، ورغم توقف عمل المخ والقلب، فإن بعض الخلايا تستجيب للمحفزات وتتحرك، حيث تبقى بعض الخلايا العصبية الخاصة بالحركة، حية لبعض الوقت، وبسببها تتحرك السمكة ولو ميتة.