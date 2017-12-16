في الوقت الذي تعاني معظم النساء من آلام وأعراض عديدة مزعجة أثناء فترة الحمل التي تمتد لتسعة أشهر، إلا أن هذه السيدة الأمريكية، تجاوزت كل ذلك، ولم تدرك أنها حامل، إلا يوم الولادة.

وعلى مدى 9 أشهر أعقبت إنجاب طفلتها الأولى، التي كانت لا تزال ترضعها، لم تظهر أعراض الحمل على آمي ليتلفيلد (25 عاماً)، لتستيقظ يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي تعاني من آلام في أسفل البطن.

وسارعت آمي للاتصال بوالدتها، بعد أن أدركت أن هناك شيئاً غير طبيعي، وطلبت منها نقلها إلى المستشفى على الفور، خوفاً من تعرضها لتمزق في المبيض، خاصة مع وجود تاريخ عائلي لمشاكل ما بعد الولادة، بحسب موقع صحيفة سي بي إس سكرامنتو.