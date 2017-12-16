ألقت الشرطة بولاية لويزيانا الأمريكية القبض على أب بعدما ظهر في شريط فيديو وهو يجلد ابنته المراهقة (14 عامًا)، ويقوم بحلق شعرها تمامًا؛ وذلك بسبب قيامها بتحميل برنامج "سناب شات".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، قالت شرطة مدينة فيريدي بولاية لويزيانا إنها ألقت القبض على أليكس هاريسون (33 عامًا) يوم الاثنين الماضي؛ وذلك بعد قيامه ببث شريط فيديو على صفحته على موقع فيسبوك، وعلى موقع "سناب شات"، يُظهر هاريسون وهو يقوم بجَلْد ابنته بحزام، ثم يقوم بحلق شعر رأسها بالكامل.

وأضافت الشرطة: إن هاريسون ظل يضرب الفتاة لمدة دقيقة ونصف الدقيقة، وجلدها نحو 50 مرة بحزام جلدي، وهو يقول لها "هل تعتقدين أنك كبرت؟ أنت لا تعرفين كيف تنظفي نفسك". وواصل ضربها وهو يقول "هكذا تكبرين"، بينما هي تصرخ وتتألم، ثم اصطحبها إلى غرفة أخرى حيث قام بحلق شعرها بالكامل، ثم وضعها أمام الكاميرا؛ لتظهر حليقة شعر الرأس.

وحسب الصحيفة: حدثت الواقعة بسبب قيام الابنة المراهقة بتحميل برنامج "سناب شات".

ونقلت الصحيفة عن أحد المحققين أنه بناء على الشريط يمكن أن يواجه الأب تهم الإساءة للأطفال، واستخدام العنف والقسوة ضد ابنته.

وقالت الصحيفة: إن الشرطة لم تعلن حتى الجمعة الماضية إلحاق الابنة بأي دار رعاية.