نشر رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري في حسابه الخاص عبر "انستغرام"صوراً تجمعه بالحجة حسيبة، وفق ما أوضح في تعليق أرفقه بالصور.

وكتب الحريري "أعياد مجيدة مع الحجة حسيبة وعائلتها الجميلة ".

وتجدر الإشارة إلى انّ الحجة حسيبة التي ظهر الحريري برفقتها كانت أعربت خلال حديث تلفزيوني عن حبها للحريري، مشيرةً إلى أنّها تحلم بأن تلتقي به .

وفاجأ الحريري الحجة حسيبة وعائلتها بالزيارة، وأظهر مقطع فيديو نشره في صحفته عبر"تويتر" الحجة حسيبة تعانقه على مدخل منزلها وتعبّر له عن فرحتها.

وتوجهت الحجة للحريري بالقول: "الله يحميك يا رب. بحبك كتير كتير وانتبه قد ما فيك".