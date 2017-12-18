ذكرت مصادر أمنية سعوديةأنها ألقت القبض على شخص، ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يسحل كلباً على الأسفلت بعد أن ربطه بحبل في مؤخرة سيارته.

وأوضحت المصادر أنه تم توقيف المتهم بمركز الشرطة المختص، مبينةً وفقاً لصحيفة"سبق" أنه ستتم إحالته إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وكان الفيديو أظهر سيارة "جيب" تسير بسرعة عالية في أحد الشوارع، وتسحب خلفها على الأسفلت كلباً كان مربوطاً من قدمه بحبل، ما أدى لموته، وهو ما أثار استياء مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي الذين طالبوا بضرورة القبض على قائد السيارة ومحاسبته.