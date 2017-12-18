تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب، يظهر فيه ما يُعتقد أنه شبح، وهو يخترق الطابق الثاني من منزل استخدم كمستشفى في السابق.

والتقطت المشاهد، عبر كاميرات المراقبة في المنزل، حيث يظهر فيها خيال أبيض اللون يشبه الدخان، وهو يخترق المنزل عبر الباب قبل أن يختفي ويتوارى عن الانظار، بحسب مأ أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ويقول مالك المنزل ستيفن لي، إنه قام بتركيب الكاميرات في المنزل، بعد أن لاحظ سلسلة من الأحداث الغريبة. ومنذ تسجيل الفيديو، شهد المنزل عدداً من الحوادث، وخاصة بعد تركيب شجرة عيد الميلاد، والتي تضم مجموعة من الأضواء، حيث تم إلقاء العديد من الاشياء على الأرض على يد قوى خفية.

وكما هي العادة في مثل هذه الفيديوهات، شكك الكثيرون في المقطع، واعتبر عدد من المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفيديو مفبرك، والغابة منه جمع أكبر عدد من المشاهدات.