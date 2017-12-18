اشترى موسى ديمبلى نجم توتنهام الإنجليزي فندقاً بالشراكة مع شقيقته في مسقط رأسه ببلجيكا. وكانت هناك مفاجأة بانتظارهما، فقد عثرا فيه على كنز بملايين اليوروهات. فما الذي سيفعله الشقيقان بالكنز، الذي يعود للقرن الثامن عشر؟

حالف الحظ اللاعب البلجيكي موسى ديمبلى، نجم خط وسط توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لا على أرض الملعب بل خارجه، ولكن أي حظ؟.



فقد اشترى ديمبلى فندقاً ليكتشف في قبوه كنزاً تبلغ قيمته ملايين اليوروهات.

وحسبما نقل موقع صحيفة "بيلد" الألمانية فإن ديمبلى وشقيقته "أَسِّيتا" اشتريا فندق "الحذاء الذهبي" (De Gulde Schoen) في مسقط رأسه مدينة "أنتويرب" البلجيكية.



وقد نوى ديمبلى مع شقيقته بناء مسبح استجمام في القبو القديم بفندق "الحذاء الذهبي"، ولذلك قررا أولا تكليف فريق آثار بالبحث في القبو، فاكتشف الفريق الفني مجموعة قيّمة من الصحون والأكواب وقطع الخزف تعود للقرن الثامن عشر.



وقد استغرب الفريق الفني من وجود هذا الكنز في القبو وعدم قيام المالك القديم للفندق بنقل تلك الأشياء الثمينة.



أَسِّيتا، شقيقة ديمبلى، فرحة جدا بهذا الاكتشاف، وقررت مع شقيقها موسى عدم بيع القطع الأثرية، والاحتفاظ ببعض منها في مبنى الفندق التاريخي والتبرع بالجزء الآخر إلى المتاحف، حسبما نقل موقع "بيلد".