نجح باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، في التوصل لطريقة ثورية يُمكنها إضاءة الشوارع باستخدام النبات والأشجار بدلًا من الإضاءة الصناعية التقليدية.

ووفقًا لمجلة “نانو ليترز” العلمية الأمريكية، فإن الباحثين ابتكروا طريقةً تسمح للنبات بالتوهج، وذلك من خلال دمج جسيمات نانوية في أوراقها، حيث استخدموا فئة أنزيمات مؤكسدة تنتج تلؤلؤًا بيولوجيًا يسمى لوسيفيراس.

ووضع الباحثون الأنزيمات في درجة ضغط عالية، حيث سمح للنبات بالتوهج مدة أربع ساعات تقريبًا، حيث أنارت مثل مصباح مكتبي يسمح بقراءة كتاب.

وبيّن مايكل سترانو قائد الفريق، أن تشغيل الضوء عبر النبات سيستمر في الإضاءة من خلال عملية التمثيل الغذائي، حيث سيعمل خلالها على استقلاب طاقة الإنارة، مُرجحًا أن هذه النتيجة ستفتح مجالات للاكتفاء الذاتي للإنارة في الهواء الطلق.