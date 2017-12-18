أفادت صحيفة "ايل بايس" الإسبانية ان أكبر مسنة في أوروبا أنا فيلا روبيو توفيت أمس السبت في دار المسنين في برشلونة بعد 45 يوما على احتفالها بعيد ميلادها الـ116.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في دار المسنين: أنها توفيت في سريرها أثناء النوم دون معاناة".

وكانت الخياطة أنا فيلا روبيو ولدت في أكتوبر/تشرين الأول عام 1901 في منطقة أندلسيا الإسبانية. وخلال حياتها الطويلة لم تواجه أي مشاكل صحية. وتحولت في السنوات الأخيرة إلى رمز إسباني لطول العمر. ويبلغ عمر إحدى بناتها 90 سنة.

وحصلت أنا فيلا روبيو على لقب أكبر مسنّة في أوروبا بعد وفاة الإيطالية إيما مورانو التي كانت آخر من ولدوا قبل عام 1900، في أبريل/نيسان الماضي.