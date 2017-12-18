زار العشرات من اليابانيين مهرجان "شوكاتسو" الغريب في اليابان السبت، حيث يتولى المهرجان إعداد الزوار للموت، عبر تنظيم فعاليات متعددة.

ووفقا لوكالة رابتلي، يضم المهرجان ورش وفعاليات عديدة، تبحث في موضوعات الحياة بعد الموت، والاستعداد جسديا للنهاية المحتمة.

وقالت تشاينا تاتشيبانا، من إدارة التخطيط في المهرجان: "من المهم التفكير مسبقا بما سيحصل بعد الموت، وما هي الأمور التي سيمر بها المقربون منك عندما تتركهم".

وأكدت تاتشيبانا أن عدد الزوار من الأعمار الشابة في تزايد مستمر.

وتعني كلمة "شوكاتسو" باللغة اليابانية "استعداد الشخص لنهايته"، وأقيم في مناطق مختلفة من اليابان يوم السبت.