قالت شبكة (إيه.بى.سى) التلفزيونية إنها فصلت الطاهى الشهير ماريو باتالى من برنامجها للطهى (ذا تشو) بعد اتهامه بالسلوك الجنسى المشين.

كانت دورية (إيتر نيويورك) ذكرت، يوم الاثنين الماضى، أن أربع نساء، لم تكشف هوياتهن، اتهمن باتالى بلمسهن بشكل غير لائق فى نمط سلوكى استمر لنحو عقدين على الأقل. ووفقا للدورية كانت ثلاث من النساء يعملن لدى الطاهى الشهير.

وقالت متحدثة باسم (إيه.بى.سى)، وهى وحدة تابعة لشركة والت ديزني، فى بيان "بعد استكمال مراجعتها للمزاعم ضد ماريو باتالى أنهت (إيه.بي.سي) علاقتها به ولن يظهر مرة أخرى فى برنامج (ذا تشو)" ،ولم ترد ريسا هيلر مديرة أعمال باتالى على طلبات تعليق أمس الجمعة.

وقال باتالى فى بيان أرسلته هيلر بالبريد الإلكترونى إلى رويترز "أعتذر للناس الذين أسأت إليهم وآذيتهم ورغم أن هويات معظم الأشخاص الذين ذكروا فى هذه القصص لم تكشف لى فإن معظم السلوك الذى جرى وصفه يتطابق بالفعل مع بعض الطرق التى تصرفت بها".

وأضاف "هذا السلوك خاطئ ولا توجد له أعذار. أتحمل كامل المسؤولية عنه وأنا آسف بشدة لأى ألم أو إذلال أو ضيق سببته لأقرانى والعاملين معى وزبائنى وأسرتى"، ولم يتسن لرويترز تأكيد الاتهامات على نحو مستقل.

وقال باتالى يوم الاثنين إنه سيترك شركة (بي.آند.بى هوسبيتاليتى جروب) للمطاعم التى يملكها وكانت تعتزم تقديم حلقات جديدة من برنامج الطهى (مولتو ماريو) الذى ذاع صيت باتالى بفضله وذلك فى ضوء الاتهامات.

وتحول باتالى بفضل سمعته كطاه مخضرم متخصص فى المطبخ الإيطالى إلى نجم تلفزيونى وصاحب سلسلة من المطاعم ومؤلف لكتب الطهى وواحد من أشهر الطهاة فى العالم. وظهر باتالى للمرة الأولى فى برنامج (مولتو ماريو) من إنتاج شبكة (فود نتوورك) عام 1997 وفى 2011 ساهم فى إطلاق برنامج (ذا تشو) على (إيه.بى.سى).