غطى الرماد السبت تلال مونتيسيتو ومنازلها الفارهة حيث تعمل فرق الاطفاء على مكافحة حرائق الغابات الاكبر في تاريخ كاليفورنيا، والتي تسهم الرياح في تمددها.

وأتى الحريق الذي اطلق عليه اسم «توماس»، ويعد ثالث اكبر حريق في كاليفورنيا منذ 1932، على 108 آلاف هكتار من الاراضي ودمر، منذ اندلاعه قبل قرابة اسبوعين، اكثر من الف منشأة وخلف خسائر بقيمة تفوق مائة مليون دولار. وأصدرت الولاية السبت اوامر بإخلاء مناطق في مقاطعة سانتا باربارا ولا سيما مونتيسيتو الواقعة على بعد اكثر من 80 كلم الى شمال غرب لوس انجيليس على ساحل المحيط الهادئ.

وأعلنت أجهزة الاطفاء في كاليفورنيا على موقعها الالكتروني ان «الحريق اندفع جنوبا نحو منطقة مونتيسيتو حيث احدث اضرارا في بعض المنشآت».

وتلال مونتيسيتو منطقة هادئة عادة، وقليلة السكان يعتمدها المشاهير والاغنياء ملاذا لهم.