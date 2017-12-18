تسعى محطات التزلج في سويسرا مهد الرياضات الشتوية إلى انطلاقة جديدة خصوصا عبر تقديم عروض خاصة بأسعار مخفضة، في محاولة للحد من التدهور المطرد في أعداد المتزلجين وتغيير الصورة السائدة عنها بأنها مراكز استقطاب للميسورين حصرا.

ويوضح المسؤول في محطة فيلارس-غريون-ديابليريه قرب لوزان بيار بيسون لوكالة فرانس برس «أسعارنا لم تتغير منذ أربعين عاما، اكتفينا بالانتظار لكن لم يعد من الممكن أن ننتظر لفترة أطول».

وقد أطلق بيسون تعرفة جديدة تحمل اسم «ماجيك باس» وهو اشتراك بأسعار مخفضة لاقى رواجا كبيرا في سويسرا قبل انطلاق موسم الرياضات الشتوية.