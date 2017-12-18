تحولت لعبة مرحة بين أخين في ألمانيا، إلى لحظات خوف بعد أن علق أحدهما داخل خزنة لساعات، سعيا منه للعثور على "المخبأ المثالي".



وكان الطفلان يلعبان لعبة "الغميضة" (الاختباء) في منزل جدهما في برلين، عندما قرر الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، الاختباء داخل خزنة، إلا أنه علق داخلها.



ولا يملك الرقم السري لفتح الخزنة سوى الجد، الذي كان خارج المنزل، مما اضطر العائلة للاتصال بخدمة الطوارئ.



وخلال محاولة الإنقاذ التي امتدت لـ 3 ساعات، قام رجال الإنقاذ بوضع أنبوب لضخ الأكسجين من خلال فتحة صغيرة في الخزنة.



وبعد محاولات عديدة، نجح رجال الإنقاذ في التعرف على الرقم السري للخزنة، من خلال تجريب أرقام تواريخ الميلاد الخاصة بالأسرة.