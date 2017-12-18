أفادت وسائل إعلام تركية بالعثور على محمد يافوز، نجل رئيس الوزراء التركي السابق مسعود يلماز قتيلاً في منزله بمدينة إسطنبول.



وذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية أن قوات الأمن التركية عثرت على الابن الأكبر للسياسي التركي المعروف مسعود يلماز والذي شغل منصب رئيس الوزراء ثلاث فترات، مقتولًا بالرصاص فى منزله بمنطقة بيكوز في اسطنبول، وسط معلومات تفيد أنه أقدم على الانتحار.



وأوضحت نقلاً عن مصادر أمنية أن يافوز يلماز (38 عاماً) عثر عليه مقتولًا بالرصاص في رأسه على سريره في ظل ظروف وصفتها الشرطة بأنها "مشبوهة".



وقال وزير الداخلية، التركي سليمان سويلو، إن مسعود يلماز كان في الولايات المتحدة وغادرها هذا الصباح باتجاه إسطنبول بعد تلقيه "الأنباء المأساوية" عن نجله.



وتابع سويلو أن الحادث وقع في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أنه "لم يتكلم بعد مع مسعود يلماز، ولكنه تحدث مع أشقائه وقدم تعازيه للأسرة كلها".