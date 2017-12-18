قالت الشرطة في تايلاند إن السلطات اعتقلت مرشدة سياحية محلية لارتكابها سلوكا غير لائق في معبد بعد أن نشرت صورة لها عبر الإنترنت وهي تقف في معبد بوذي (باجودا) وإحدى قدميها مستندة على هيكله.



وجاء الاعتقال بعد أن انتشرت صور للمرشدة وتدعى نارانون ناراكامين (44 عاما) على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بما يشمل صورة لها وهي تقف خلف سائح وإحدى قدميها مستندة على الباجودا في (معبد الفجر) الشهير في العاصمة بانكوك.



ولم يتضح متى التقطت تلك الصور لكنها أغضبت محافظين يقولون إن تصرفها يهين الديانة البوذية.



وقال نائب مفوض شرطة السياحة في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن المرشدة تصرفت ”بشكل عير لائق في معبد بوذي“ بما ضرب مثلا سيئا للتايلانديين والسائحين.



وتقول الشرطة إن نارانون، التي اعتذرت علنا عن تصرفها، ستتهم بانتهاك قانون المواقع الأثرية الوطني وقد تصل عقوبتها إلى الحبس شهرا وغرامة تصل إلى عشرة آلاف بات (307.50 دولار).



وفي تايلاند يعتبر استخدام القدم للإشارة إلى أشخاص أو أشياء، وبالذات المقدسات، أمرا شديد الوقاحة. كما يعد ارتداء ملابس فاضحة أو ارتكاب سلوك غير لائق في أماكن العبادة أمرا مهينا ومستهجنا في الدولة ذات الأغلبية البوذية.



واعتقل سائحان أمريكيان الشهر الماضي وتم تغريمهما بسبب ارتكاب فعل فاضح علنا بعد أن التقطا صورة ومؤخرتهما عارية في معبد في بانكوك.