استنكرت مصادر مقربة من المذيعة علا الفارس خبر خبر إيقافها أو فصلها من قبل إدارة قناة MBC .

وأوضحت المصادر في حديث لـ"الانباء" أن علا ظهرت في حلقة الاسبوع ، كما طلت يوم الاحد من الاسبوع الماضي على شاشة mbc ، فكيف يتم تداول خبر ايقافها ؟

ونشرت المذيعة الأردنية، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة فاجأت من خلالها المتابعين بإعلان ظهورها على شاشة mbc مجدداً.

فقد ظهرت في الصورة التي حازت أكثر من 49 ألف إعجاب، إلى جانب مقدمات برنامج "كلام نواعم"، وأرفقتها بهذا التعليق: "ألقاكم كالمعتاد على شاشة mbc الليلة الساعة 9:30 بتوقيت مكة المكرمة في كلام نواعم".

وجاء ذلك بعد انتشار أخبار أفادت بأنه تم وقفها عن العمل في القناة، بعد نشرها تغريدة حول القدس أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المتابعين.

ولم تؤكد القناة الاستغناء عن المذيعة بشكل رسمي، الا أن المشاهدين فوجئوا بغياب علا عن الإعلان الترويجي للبرنامج الذي يعرض على شاشة "ام بي سي" والمنشور في صفحات المجموعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتظهر في الإعلان زميلاتها الثلاث، وكذلك في الصورة الاخيرة التي تم حذفها منها، الامر الذي أثار التساؤل حول ان كان سيتم حذف

مَشاهد علا من الحلقة، ام فقط تم حذف صورها من الإعلان؟

وكانت الفارس نشرت صورة أخرى لها من استديو البرنامج وكتبت: "لم يتغير شيء سوى أن كثراً سقطوا من عيني! شكراً لهم، فقد أفسحوا لي المجال لرؤية غيرهم"